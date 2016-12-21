Открытие Брокер: Лидеры становятся аутсайдерами, аутсайдеры — лидерами

К 15:32 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,03% до 2227,06 пт., а РТС — на 0,67% до 1050,14 пт. Активность на российском рынке остаётся низкой, но на этом фоне начинают происходить интересные события. Бумаги «Сбербанка» подскочили в моменте до 185,34, но затем откатились к незначительному росту относительно закрытия в предыдущую сессию. Тонкий рынок таит в себе угрозу неожиданно резких движений. К середине дня в лидерах оказались бумаги: «ЛСР» (+1,24%), привилегированные «Сбербанк» (+1,11%), «ПИК» (+1,0%), «Россети» (+0,86%), Polymetal (+0,59%). Соответственно, на другом полюсе присутствовали: привилегированные «Башнефть» (-3,16%), «ТГК-1» (-3,07%), «КАМАЗ» (-2,65%), «МРСК Центр» (-1,78%), «Интер РАО» (-1,74%). Лидеры становятся аутсайдерами, аутсайдеры — лидерами, а на следующий день они вновь меняются местами. Подобный характер торгов вполне привычен для периода низкой активности на рынке, когда также отсутствуют большие идеи. Российский рынок залёг в дрейф перед новогодними праздниками, и только в бумагах строительного сектора есть небольшая идея продления государственного субсидирования ипотечных кредитов.

Рубль продолжил укрепляться, как за счёт нефти, так и высокого спроса на российские финансовые бумаги. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3400 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла ещё на пару базисных пунктов до 10,40% при снижении недельной ставки до 10,46% и месячной — до 10,55%. ЦБ сохранил ставку на последнем заседании, инфляция остаётся под контролем и обещает упасть до 4%, что создаёт идеальные условия для инвестирования на российском долговом рынке. В декабре Минфин провёл несколько дополнительных аукционов, которые пользовались высоким спросом. Вот и в среду аукцион ОФЗ-ПК 24019 прошел вполне успешно. При предложении в 25 млрд рублей спрос составил 53,876 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 октября 2019 года составила 10,51%. К 15:32 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,74% до 61,005, EUR/RUB — на 0,38% до 63,61.

Европейские торги преимущественно проходили в минусе. Испанские банки проиграли очередной суд, но уже высшей категории, что заставит их вернуть часть средств ипотечным заёмщикам. В Швейцарии антимонопольная комиссия также намерена взыскать существенные суммы с ряда банков, участвовавших в сговоре по манипулированию ставками. С другой стороны, в Италии правительство готовит пакет спасения проблемных банков. Бумаги Banca Monte dei Paschi di Siena SpA проваливались в моменте на 17%, поскольку на рынке распространилась информация, что банк может оказаться без оборотных средств уже через четыре месяца, а не через 11, как оценивалось ранее. Впрочем, слабость банков компенсировали секторы телекоммуникаций, IT, нефти и газа, а также здравоохранения. К 15:30 (мск) DAX составил 11453,03 (-0,1%), CAC40 — 4822,64 (-0,56%), FTSE 100 — 7032,55 (-0,16%).

Американский доллар заметно слабел, что весьма позитивно отражалось на сырьевых контрактах. Нефть также продолжила отыгрывать позитив от API, который сообщил о падении коммерческих запасов нефти в США на 4,15 млн бар. Опрос Reuters показывал ожидания снижения запасов лишь на 2,4 млн бар. Соответственно, можно говорить о том, что в текущем декабре американские хранилища, как минимум, избрали тактику снижения запасов для сокращения своих налоговых выплат. К 15:30 (мск) контракт нефти Brent составил $55,65 (+0,54%), WTI — $53,62 (+0,60%), золото торговалось на уровне $1137,4 (+0,34%), медь — $5532,52 (+0,28%), никель — $10925 (+0,00%), палладий — $662,45 (-1,25%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 102,9. Сырьевые валюты незначительно изменялись относительно американского доллара. К 15:30 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,043 (+0,39%), GBP/USD — $1,238 (+0,07%), USD/JPY — 117,17 (-0,58%).

Из вечерней статистики можно выделить лишь продажи жилья на вторичном рынке США в 18:00 (мск) и данные Минэнерго по запасам и потреблению нефти в США — в 18:30 (мск). Возможно, статистика Минэнерго принесёт волатильность в контракты Brent, а через них и на российские инструменты, но в остальном день для рынка завершится вблизи нулевого изменения.

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